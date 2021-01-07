Balon balığı tehlikesi; içindeki toplu iğne başı kadar zehir bile öldürüyor

BALON balığı Van'da bir kişinin ölümüne neden oldu. Geçen yıl da Antalya'da balon balığından 3 kişi zehirlenmiş ve uzun süre tedavi görmüşlerdi. Balon balığında bulunan 'tetrodotoksin' adlı zehirli maddenin etkisini çok hızlı bir şekilde gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, "İçinde yer alan iki toplu iğne başı kadar zehir bir insanı öldürmeye yeterli. Tüketildikten sonraki ilk bir saatin içerisinde mutlaka belirtisini gösteriyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde su ürünlerini satan bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirdi. Pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Balon balığını yiyerek zehirlenen kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ettiği öğrenildi. Balon balığında bulunan zehre ve zehirlenme sonrasında alınacak önlemlere dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, önemli uyarılarda bulundu.

"TETRODOTOKSİN ADLI MADDE SON DERECE ZEHİRLİ"

Balon balığının Türk sularına uygun bir tür olmadığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Ancak çeşitli şekildeki deniz taşıma araçlarıyla geldiği görüyoruz. Devletimizin başlattığı teşvik ile de kuyrukları getirildi. Ancak bu son derece zehirli bir balık. Aslında ben de kuyrukları teslim edilen balıkların gövdesinin durumunu merak ediyordum. Maalesef gövdesini tüketen kişiler olmuş. Ancak bu türün içerisinde bulunan "tetrodotoksin" adlı madde son derece zehirli bir madde. İçinde yer alan iki toplu iğne başı kadar zehir miktarı bir insanı öldürmeye yeterli" diye konuştu.

"JAPONYA'DA TÜKETİLİYOR"

Balığın özellikle Japonya'daki restoranlarda tüketildiğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Bunu tüketecek kişilerin bilinçli ve bu işin uzmanı olması gerekiyor. Japonya'da bunu pişiren bazı restoranların olduğunu biliyoruz. Ancak bunu hazırlayanlar o kadar uzman ki dolayısıyla gelişigüzel bunu tüketmek alınacak bir risk değil. Özellikle bu balığın neresi zehirli dersek; derisinin zehirli olduğunu söyleyebiliriz. Zehri derisinde, yumurtalıklarında, üreme organlarında, karaciğerinde bulunuyor. Japonya'da bunu hazırlayan restoranlar mutlaka balığın o zehirli noktalarını bilip çıkararak pişirme sürecini tamamlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"KASLARI FELÇ EDEREK SOLUNUMA ZARAR VERİYOR, PANZEHRİ YOK"

Balığın içindeki zehrin etkisini çok hızlı gösterdiğini belirten Prof. Dr. Aydın şunları söyledi:

"Etkisini çok hızlı gösteriyor. Özellikle tüketildikten sonraki ilk bir saatin içerisinde mutlaka belirti veriyor. Belirtisi ise ağızda bir yanma hissi, metalik tat, terleme olur. Akabinde ise bulantı ve kusma görülüyor. Bu belirtiler görülmeye başlandığı anda kişinin balon balığı zehirlenmesi yaşadığını söyleyebiliriz. Çok özel bir zehir ve özellikle vücutta kasları felç ediyor. Kasları felç eden bir zehrin akciğerdeki solunum kaslarını felç etmesi insanların solunum yetmezliğinden ölümüne kadar yol açabiliyor. Hızlı müdahale çok önemli. Maalesef bazı zehirlenmelerde panzehir olur ancak bunun panzehri şu an için yoktur. O nedenle acil servis ve hastanelerde yaşam destekleyici tedbirleri alarak kişinin vücudundan zehrin atılması gerekir."

İLAÇ VE ZEHİR DANIŞMA BİRİMİ HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı'nın 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi olduğunu buradan bilgi alınabileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi bünyesinde de YİZDA (Yeditepe Üniversitesi İlaç ve Zehir Danışma Birimi) adında faaliyet gösteren bir ilaç ve zehir danışma birimi olduğu bilgisini verdi. Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren bu birimin vatandaşlara ve sağlık profesyonellerine ilaçlar ve zehirlenmeler hakkında bilgi verdiğini aktaran Aydın, "Bu birimden zehirlenmeler ve güvenli ilaç kullanımı konularında her türlü bilgiye ulaşabilirler" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur SARGUT