Balon balığı sürüsünü elleriyle besledi
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Balon balığı sürüsünü elleriyle besledi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığıyla bilinen balon balığının bir türünü elleriyle besledi ve o anları görüntüledi.

Balon balığı sürüsünü elleriyle besledi
05.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:12

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığıyla bilinen balon balığının bir türünü elleriyle besledi ve o anları görüntüledi. İstiridye ve midye parçalarına gelen balon balıklarının görüntüleri, akvaryumda beslenen balıkları hatırlattı.

Son dönemde olta ve ağ balıkçılarının kabusu haline gelen ve bir süre önce ölüsünü yedikleri kedilerin telef olmasına neden olan balon balıkları su altındaki yaşamlarında görüntüledi. Saldırgan yapılarıyla bilinen balon balıklarını Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili açıklarında doğal yaşamlarında izledi. Balon balığı sürüsünün etrafında dolaştığını gören Gökoğlu, kırdığı bir midye parçası ile onları besledi. İstiridye ile de besleme yapan Gökoğlu, o anları görüntülemeyi de ihmal etmedi. Korkarak yeme yaklaşan balon balıklarının, Gökoğlu'nun elinden tüm istiridye ve midye parçalarını yedikleri görüldü. Gökoğlu, kıyıya yakın noktada denk geldiği balon balığının en küçük türünü bir süre besledikten sonra bölgeden ayrıldı.

"ELİMİZLE BESLEDİK"

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 3 ay sonra ilk kez Konyaaltı Sahiline bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suyun berrak, biyolojik çeşitliliğin ise dinamik olduğunu dile getiren Gökoğlu,"Caretta caretta ve papaz balığı görüntüledik. Balon balıkları yine vardı. Onları elimizle besledik. İnsanlarımızın bu balıktan korkmaması gerektiğini göstermek istedik. Elimizdeki midye istiridyeleri kırıp yedirdik. Zaten beslenmek için hepsi yakınımıza geliyor. Korkmaya gerek yok. 'Balon balıkları insanları ısırır' diye bir algı oluşuyor. Onları görüntüledik, güzel ve faydalı bir dalış oldu" dedi.

"ÖLÜSÜNÜ ATMAYIN"

Kıyıya vuran balon balıklarının ise olta balıkçıların öldürüp bıraktığı balıklar olduğunu ifade eden Gökoğlu, " Aslında buda yanlış bir şey. Kıyıya vuran balon balığını başka bir canlı yiyip ölebilir. Karaciğeri ve gonatları bu balığın ileri derecede zehirlidir" diye konuştu.

"7 TÜRÜ VAR"

Balon balığının popülasyonunun belirlenebilmesi için detaylı bir araştırma yapılması gerektiğini altını çizen Mehmet Gökoğlu, kendilerinin görsel olarak bir artış gözlemlediklerini kaydetti. Gökoğlu, yaptıkları son incelemelerde Antalya Körfezi'nden 7 balon balığı türü olduğunu söyledi.

"İRİ TÜRLERE DİKKAT"

Kıyıya gelen ve elleriyle besledikleri türün en küçüğü olduğunu belirten Gökoğlu, " Bunlar oltaya hazır yeme çok geliyor. Küçüklerinden korkmaya gerek yok ama iri bir tür var, bazen dalgaya kadar geliyor. Oltada çıktığı zaman balıkçıların dikkatli olması gerekir. Kancadan çıkarırken kişinin parmağına zarar verebilir." diye konuştu.

(İsa Akar - Huriye Ferah Vanlı/İHA)

Kaynak: İHA

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