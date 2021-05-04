Balon balığı avlayana destek ödemesi
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Balon balığı avlayana destek ödemesi

Balon balığı avlayana destek ödemesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Balon balığı avcılığının desteklemesi kapsamında balon balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacak.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Balon balığı avcılığının desteklemesi kapsamında balon balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacak. Bu kapsamda en büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sucul istilacı ve yabancı türlerle mücadele kapsamında balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz kaynaklarının sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla istilacı balon balıklarından benekli balon balığı türünü avlayan küçük ölçekli balıkçıların desteklenerek, 46 bin 192 balon balığının bertaraf edildiğini kaydetti. 

'ADEDİNE 5 LİRA ÖDENECEK'

Bakan Pakdemirli, geçen yıl tek tür için verilen destekleme kapsamının, Türkiye'de bulunan irili ufaklı 8 balon balığı türünü içerecek şekilde ve 2023 sonuna kadar geçerli olmak üzere genişletildiğini kaydetti. Pakdemirli, "Balon balığı avcılığının desteklemesi kapsamında balon balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacak. Bu kapsamda en büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek. Bunun için en fazla 500 bin adede kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme; kalan 7 tür için de tanesi 50 kuruştan 5 milyon adede kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme planlandı. Toplamda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz. 3 yılda 16,5 milyon balon balığı kaynaklarımızdan bertaraf edilecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karar Resmi Gazete'de! Balon balığı avlayanlara para verilecek
Karar Resmi Gazete'de! Balon balığı avlayanlara para verilecek
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