Balon Balığı Avcılığına 15 Milyon Lira Destek Sağlanacak
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Balon Balığı Avcılığına 15 Milyon Lira Destek Sağlanacak

Balon Balığı Avcılığına 15 Milyon Lira Destek Sağlanacak
Habermetre - Haberler | Toplum

?Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı tür olan balon balığı avcılığına üç yıl boyunca toplam 15 milyon lira destek sağlayacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı tür olan balon balığı avcılığına üç yıl boyunca toplam 15 milyon lira destek sağlayacak. Bu kapsamda, benekli balon balığı adedine 5 lira, diğer türlere ise 50 kuruş ödeme yapılacak. Böylece toplam 16, 5 milyon balon balığının su kaynaklarından bertaraf edilmesi sağlanacak.

Sucul istilacı ve yabancı türlerle mücadele kapsamında Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilk defa geçen yıl ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararların azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla Türkiye'de en çok bulunan benekli balon balığının bertarafı için destekleme alımı yapmıştı.

Bugün yayımlanan düzenlemeyle ise, yoğunluklarının artması, ekositem üzerinde oluşturduğu riskler ve balıkçıların av araçlarına verdikleri zarar nedeniyle, geçen yıl tek tür için verilen desteklemenin kapsamı Türkiye karasularında bulunan bütün balon balığı türlerini kapsayacak ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde genişletildi.

Buna göre, Balon Akdeniz ve Ege denizi kıyılarını kapsayan illerde, Su Ürünleri Bilgi Sistemine kayıtlı, geçerli ruhsata sahip balıkçı gemileriyle yapılacak balon balığı avcılığına destekleme yapılacak.

Bakanlık, yayınlanan tebliğ ile benekli balon balığı adedi için 5 lira, diğer türler için 50 kuruş ödeme yapacak.

Bu kapsamda, avlanılan balon balığı için üç yıl boyunca balıkçılara toplam 15 milyon lira ödeme yapılacak. Böylece 1, 5 milyon adet benekli balon balığı ile 15 milyon adet diğer balon balığı türleri olmak üzere toplamda 16, 5 milyon adet balon balığının bertaraf edilmesi sağlanacak.

Balon balığı alımları kısa süre içerisinde başlayacak.

Tebliğ ile balon balıklarının, gıda/yem dışındaki farklı sanayi dallarında kullanımının teşvik ederek hem ülke ekonomisine katkı sağlanması hem de balon balıklarıyla mücadelenin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Habermetre

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