Ballon d'Or Töreninde Sahne Terk Ettiren Soru: Twerk Yapar mısın

Ballon d'Or ödül töreninde sunucu Dj Martin Solveig'in Ada Hederberg'e sorduğu soru gecede soğuk rüzgarlar estirdi. Solveig'in, Yılın En İyi Kadın Futbolcusu Ada Hederberg'e "Biliyorsan, twerk yapar mısın?" sorusunun ardından oyuncu sahneyi terk etti.

63.'sü düzenlenen Ballon d'Or, Fransa'nın başkenti Paris'te sahibini buldu. Törenin sunucusu Fransız DJ Martin Solveig, 'Yılın En İyi Kadın Futbolcusu' olan Ada Hegerberg'e sorduğu soruyla skandala imza attı.

"TWERK YAPAR MISIN?" DİYE SORDU

Solveig, Lyon ve Norveç'in forveti Ada Hegerberg'ten sahnede 'Kalça' dansı olarak bilinen "Twerk" dansını sahnede yapıp yapamayacağını sorunca Norveçli kadın futbolcu zor anlar yaşadı.

Salonda soğuk rüzgarlar estiren bu sorunun ardından törenin sunucusu Solveig'e "hayır" yanıtını veren Hederberg, sahneyi terk etti. Solveig daha sonra sosyal medya hesabından özür dilerken, "Ada'ya durumu açıkladım ve bunun şaka olduğunu anladı. Üzdüğüm herkesten özür dilerim" açıklamasını yaptı.