Ballon d'Or Töreninde Sahne Terk Ettiren Soru: Twerk Yapar mısın
Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un ödül töreninde DJ Solveig, kadın futbolcuya "Biliyorsan twerk yapar mısın?" diye sordu, kadın futbolcu sahneyi terk etti.
Ballon d'Or ödül töreninde sunucu Dj Martin Solveig'in Ada Hederberg'e sorduğu soru gecede soğuk rüzgarlar estirdi. Solveig'in, Yılın En İyi Kadın Futbolcusu Ada Hederberg'e "Biliyorsan, twerk yapar mısın?" sorusunun ardından oyuncu sahneyi terk etti.
63.'sü düzenlenen Ballon d'Or, Fransa'nın başkenti Paris'te sahibini buldu. Törenin sunucusu Fransız DJ Martin Solveig, 'Yılın En İyi Kadın Futbolcusu' olan Ada Hegerberg'e sorduğu soruyla skandala imza attı.
"TWERK YAPAR MISIN?" DİYE SORDU
Solveig, Lyon ve Norveç'in forveti Ada Hegerberg'ten sahnede 'Kalça' dansı olarak bilinen "Twerk" dansını sahnede yapıp yapamayacağını sorunca Norveçli kadın futbolcu zor anlar yaşadı.
Salonda soğuk rüzgarlar estiren bu sorunun ardından törenin sunucusu Solveig'e "hayır" yanıtını veren Hederberg, sahneyi terk etti. Solveig daha sonra sosyal medya hesabından özür dilerken, "Ada'ya durumu açıkladım ve bunun şaka olduğunu anladı. Üzdüğüm herkesten özür dilerim" açıklamasını yaptı.
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terbiyesiz herif, git bacini cagir o kicini sallasin heriflerin önündeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kadın oraya ödül almak için çıkmış hemen cinsiyetçi tutum terbiyesiz herif kadının nasıl yüzü düştüCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Esprisiyle gülümeyen adam... tutmayinca şakaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İş çıkmaza girince hemen şaka...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Hiçmi vicdan Yok bunu haber diye veriyosunuz Adana Mersin Konya Çorum .....anlayan anladıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır