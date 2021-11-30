Ballon d'Or Messi mi kazandı Ronaldo mu Lewandovski mi? Messi 7. kez mi ödülü kazandı? Bu rekor kime ait?
Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen ödülün sahibi belli oldu. Peki, Ballon d'Or Messi mi kazandı Ronaldo mu Lewandovski mi? Messi 7. kez mi ödülü kazandı? Bu rekor kime ait? İşte bilgiler...
Dünya futbolunun en prestijli ödülü Altın Top'un sahibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız bu ödülü 7. kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
2021'de Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın en önemli parçası olan ve turnuvanın asist kralı olan Lionel Messi, Altın Top'un sahibi oldu. Arjantinli yıldız müthiş bir başarıya imza atarak bu ödülü 7. kez kazanma başarısı gösterdi.
Messi bu ödülü 7. kez kazandı ve bu alandaki rekorunu geliştirdi.
Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi. Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, yılın forveti seçildi.
Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'yi Barcelona forması giyen Pedri kazandı. Bu sezon Golden Boy ödülünü de kazanan 19 yaşındaki yıldız, "Barcelona'daki herkese teşekkür etmek istiyorum. Leo Messi'ye de öyle. Benim için yaptığın her şey için teşekkürler Leo." ifadelerini kullandı.
2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yla büyük bir zafer yaşayarak kupaya uzanan Paris Saint-Germain'in genç eldiveni Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisi seçildi.
Kadın futbolunda Altın Top'u Barcelona'dan Alexia Putellas kazandı.
2021 yılında Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea yılın en iyi kulübü oldu.
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
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