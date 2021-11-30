Ballon d'Or Messi mi kazandı Ronaldo mu Lewandovski mi? Messi 7. kez mi ödülü kazandı? Bu rekor kime ait? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ballon d'Or Messi mi kazandı Ronaldo mu Lewandovski mi? Messi 7. kez mi ödülü kazandı? Bu rekor kime ait?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Ballon d'Or Messi mi kazandı Ronaldo mu Lewandovski mi? Messi 7. kez mi ödülü kazandı? Bu rekor kime ait?

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen ödülün sahibi belli oldu. Peki, Ballon d'Or Messi mi kazandı Ronaldo mu Lewandovski mi? Messi 7. kez mi ödülü kazandı? Bu rekor kime ait? İşte bilgiler...

Dünya futbolunun en prestijli ödülü Altın Top'un sahibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız bu ödülü 7. kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

2021'de Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın en önemli parçası olan ve turnuvanın asist kralı olan Lionel Messi, Altın Top'un sahibi oldu. Arjantinli yıldız müthiş bir başarıya imza atarak bu ödülü 7. kez kazanma başarısı gösterdi.

Messi bu ödülü 7. kez kazandı ve bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi. Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, yılın forveti seçildi.

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'yi Barcelona forması giyen Pedri kazandı. Bu sezon Golden Boy ödülünü de kazanan 19 yaşındaki yıldız, "Barcelona'daki herkese teşekkür etmek istiyorum. Leo Messi'ye de öyle. Benim için yaptığın her şey için teşekkürler Leo." ifadelerini kullandı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yla büyük bir zafer yaşayarak kupaya uzanan Paris Saint-Germain'in genç eldiveni Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisi seçildi.

Kadın futbolunda Altın Top'u Barcelona'dan Alexia Putellas kazandı.

2021 yılında Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea yılın en iyi kulübü oldu.

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün sahibi 7. kez Lionel Messi oldu

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün sahibi 7. kez Lionel Messi oldu

 Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa stat önünde çırılçıplak soyunacak

Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa stat önünde çırılçıplak soyunacak

 Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti

Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title