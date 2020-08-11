Ballıkayalar Tabiat Parkı cazibe merkezi olacak
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Ballıkayalar Tabiat Parkı cazibe merkezi olacak

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın, "Doğal Yaşam Alanı" projesiyle cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Ballıkayalar Tabiat Parkı cazibe merkezi olacak
11.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:56

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın, "Doğal Yaşam Alanı" projesiyle cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tabiat parkı, İstanbul'a yaklaşık 1 saatlik mesafede bulunması, kanyonu, patikaları ve sunduğu doğal güzellikleriyle doğaseverlerin gözde mekanlarının başında geliyor.

Gebze ilçesinde bulunan 200 milyon yaşındaki tabiat parkı, bünyesinde 110 değişik kuş türü barındırıyor. 1500 metre uzunluğundaki vadide, 50 tür kelebek ve 20 tür orkide bulunuyor.

"Doğal Yaşam Alanı" projesiyle içerisinde birçok sosyal donatı alanını barındıracak bölgenin, doğaseverler için bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Doğal yapısı, kanyonları, deresi ve bitki örtüsü çeşitliliği bakımından dikkati çeken Ballıkayalar'da ziyaretçiler kamp da kurabiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1603 hektarlık bir alanda yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda inceleme gerçekleştirdi.

"Cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, macera turizmi ve doğa sporları temasıyla bir turizm destinasyonu projesini hayat geçireceklerini belirterek, "Doğal Yaşam Alanı projesiyle içerisinde birçok sosyal donatı alanını barındıracak bölgeyi doğaseverler için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Dağcılık, kampçılık, kanyoning ve günübirlik kullanım alanlarının geliştirileceği parkta, foto safari, doğa okulu eğitimleri, mağaracılık ile kuş, kelebek ve yaban hayatı gözlemciliği de yapılabilecek bir alanı halkımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgede 15'i endemik olmak üzere 416 çeşit bitki türü görüldüğünü aktaran Büyükakın, Ballıkayalar'da sadece orkidenin 20 farklı çeşidini gözlemlemenin mümkün olduğunu kaydetti.

Büyükakın, 50 kelebek türü ile 110 kuş türünün yaşadığı alanın, gözlem yapmayı seven doğaseverlere, nadir türleri görme fırsatı da sunduğuna işaret ederek, alanda su samuru, yaban kedisi gibi nesli tehlikede olan türlerin yanı sıra yaban domuzu, karaca, tilki, çakal, yaban tavşanı, porsuk, sincap, gelincik ve sansar gibi bir düzineden fazla büyük memeli hayvan türünün bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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