Ballıkayalar'da doğal yaşam canlanacak

25.09.2019 12:04

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda doğal yaşamın daha da canlanabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16 milyon metrekare alan ile Türkiye'nin en büyük tabiat parkları arasında yer alan Ballıkayalar, İstanbul'a yaklaşık bir saatlik mesafede yer alması, kanyonu, patikaları ve sunduğu doğal güzellikleriyle doğaseverlerin gözde mekanları arasında bulunuyor.

Gebze ilçesinde 200 milyon yaşındaki Ballıkayalar Tabiat Parkı içerisinde 110 değişik türde kuş barındırıyor. 40-80 metre genişliğindeki ve bin 500 metre uzunluğundaki vadide, 50 tür kelebek ve 20 tür orkide bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tabiat parkındaki doğal yaşamın daha da canlanabilmesi için bölgeye sülün ve yabani ördek salacak.

Doğal yapısı, kanyonları, deresi ve bitki örtüsü çeşitliliği bakımından dikkati çeken Ballıkayalar'da ziyaretçiler kamp da kurabiliyor.

Ziyaretçilerin otopark sorunu çözülecek

Bölgede geçen yıl yaşanan selden dolayı oluşan eğimli arazi düzeltilip tabiat parkının içerisinde bulunan kentsel donatı elemanları yenilenecek, dere önündeki beton set kaldırılarak bölgenin doğasına uygun olarak taş set inşa edilecek. Tabiat parkında insanların kullanımında bulunan bölge tel çit ile çevrilerek tabiat parkı ile özel mülkler birbirinden ayrılacak.

Ayrıca, tabiat parkında yaşanan otopark sorunu da yeri değiştirilecek olan giriş kısmının önündeki yaklaşık 8 bin 800 metrekarelik araziye Büyükşehir Belediyesince bölgenin doğasına uyumlu olacak şekilde yapılacak otopark ile çözülecek.

Kaynak: AA