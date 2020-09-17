Ballıkaya Şelalesi'nin turizme kazandırılması çalışmaları Havza ilçesinde Ballıkaya Şelalesi'nin koruma alanı ilan edilmesi ve turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Havza ilçesinde Ballıkaya Şelalesi'nin koruma alanı ilan edilmesi ve turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Havza'ya bağlı Hacıdede Mahallesi sınırlarında bulunan Ballıkaya Şelalesi'nin koruma alanı ilan edilmesi ve turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaret ettiler.

Başkan Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette, Özdemir ve Terzioğlu ile beraberindekiler Ballıkaya Şelalesi ve Hacıdede Sulama Göleti çevresinin koruma alanı ilan edilmesi ve turizme kazandırılması amacı ile tabiat parkı yapılabilmesi için izlenecek yol hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Özdemir Ballıkaya Şelalesi'nin ilçe turizmine kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, "İlçemize termal turizm için gelen vatandaşlarımıza aynı zamanda doğa turizmini de alternatif olarak sunmak istiyoruz. Ulaşım imkanları ile burası oldukça müsait bir alan. Burada kurulacak tesisler ile hem ilçe turizmine hem de ülke turizmine katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Pandemi ile birlikte doğa turizminin önem kazandığı bu günlerde Ballıkaya Şelalesi ve çevresi halkımız için alternatif bir turizm noktası olacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu bölgenin koruma alanı ilan edilerek tabiat parkı haline getirilmesi için gerekli çalışmalara başlanacağını belirtti.

Ziyaretin ardından, 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Samsun Şube Müdürü Muzaffer Çelik, Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Karakaya ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Sorumlusu Muhammet Gür Ballıkaya Şelalesi ve Hacıdede Sulama Göleti çevresinde incelemelerde bulundular.

Bölgeyi gezen ve incelemelerde bulunan Terzioğlu bölgenin koruma altına alınarak tabiat parkı yapılması için uygun olduğunu belirtti.

Kaynak: AA