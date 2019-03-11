Ballı Baba Türbesi'nde Restorasyon Çalışmalarına Başlandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan Ballı Baba Türbesi'nin restorasyon çalışmalarına başlandı.

Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin sembolü olan Anadolu Selçuklularına ait Ballı Baba Cami'sinin yanında yer alan Ballı Baba Türbesi'nin restorasyon çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Selçuklu mimarisi örnek alınarak çok güzel bir proje hazırlattıklarını belirten Öztürk, "Camimiz, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında 1121 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Türbe de o dönemlere ait. İnanç turizmi açısında çok önemli bizim için. Vatandaşlarımızın gelip görmesi için yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Türbenin yeni halinde sekizgen Selçuklu yıldızı ve Selçuklu mimarisi örnek aldık. İhalesi kaymakamlığımız tarafından yapılmış ve yapım çalışmalarına başlanmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA