Balkonundaki türbin ve panelle elektrik üretiyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta yaşayan 53 yaşındaki Sinan Kaçhan, kendi imkanlarıyla evinin balkonuna kurduğu rüzgar türbini ve güneş paneli sayesinde ürettiği elektriği kullanıyor.

Bayburt Üniversitesinde şube müdürü olarak görev yapan Kaçhan, elektrik üretim sistemlerine merakı dolayısıyla evinde erekli elektriği üretebilmek için araştırma yaptı.

İnternette de elektrik üretiminde rüzgar türbin sistemlerini ve nasıl kullanıldıklarını inceleyen Kaçhan, kendine has yöntemleri de uygulayarak yaptığı rüzgar türbini ve güneş enerji sistemini test ettikten sonra Zahit Mahallesi'nde yaşadığı evin balkonuna yerleştirdi.

Kaçhan, 8 kanatlı, zıt yönlü dönebilen ve içerisinde rüzgar tutucuların da bulunduğu enerji sistemi ile güneş panelini kullanarak üretmeyi başardığı elektrikle günlük ev ihtiyaçlarının bir kısmını karşılıyor.

"Güneş ve rüzgarın olduğu her yerde kullanılabilir"

Sinan Kaçhan, AA muhabirine, çocukluğundan beri elektronik eşyalara ilgisi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıl çalışarak, elektriğe ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilecek ürün tasarladığını anlatan Kaçhan, " 'Kendi kendime elektrik üretebilir miyim?' diye yola çıktım. Birçok aşamadan geçtim. Dikey eksenli, zıt yönlü dönen rüzgar türbini tasarladım. Şu anda evimde bunu günlük işlerde kullanabiliyorum." dedi.

Kaçhan, önceleri, elektriğe ihtiyaç olduğu halde ulaşmanın mümkün olmadığı yerlerde kullanabilmek düşünesiyle hareket ettiğini belirterek, "Daha sonra bu projeyi geliştirdim. Bu ürün elektrik ihtiyacı olan ama elektriğin olmadığı her yerde kullanılacak şekilde tasarlandı." diye konuştu.

Evinde, 12 ve 24 volt olacak şekilde iki ayrı üretim kapasitesine sahip donanımı tasarladığını ifade eden Kaçhan, şöyle devam etti:

"12 voltluk sistemi portatif için tasarladım. Bir metreküplük mini sera hazırladım. Seranın ısıtması ve aydınlatması için kullanıyorum. Onda 200 vatlık rüzgar gülü, 100 vatlık güneş panelini birlikte kullanarak elektrik üretimi ve depolama dönüştürmesini yaptım. Hibrit bir sistem, bunu evimde kurduğum mini serada kullanıyorum. 24 voltluk sistemde de günlük mutfak araç gereçleri kullanabiliyorum. Elektrik kesildiği zaman da dahil tüm evin elektriğini buradan kullanabiliyorum."

Kaçhan, seyyar olarak da kullanılabilen aletle ilgili patent başvurusu yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu aleti güneş ve rüzgarı olan karada ve denizde, balkonda, dağda bayırda ihtiyaç duyulacak her yerde kullanabiliriz. Çevreci bir alet. Küresel ısınmaya, doğada canların yok olmasına engel olmak için bu ürünü kullanmak istiyorum. Geleceğimize, tüm canlılara yemyeşil, masmavi bir dünya bırakmak için bu aleti kullanmayı öneriyorum. Hiçbir canlıya zarar vermeyen, ses ve görüntü kirliliği yapmayan bir alet. Patent başvurumuzu yaptık. Ön aşama ve diğer aşamaları geçtik, şu anda süreci tamamlamak için bekliyoruz. Ağustos ayında nasip olursa patenti almış olacağız."