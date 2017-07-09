Ergani ilçesinde yaşayan Nejdet Subaşı, evinin balkonunda bulduğu yavru şahinin bakımını üstlendi.



Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah uyandıktan sonra hava almak için çıktığı balkonda yavru şahin gördüğünü ve uçamadığını fark ettiğini söyledi.



Yakaladığı yavru şahini veterinere götürdüğünü aktaran Subaşı, "Veteriner, yavru şahinin yeterince beslenemediğinden zayıf düşmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine şahin yavrusunu her gün etle beslemeye başladım. Tam sağlığına kavuştuğundan emin olduğum zaman doğaya bırakacağım." dedi.