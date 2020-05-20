Balkonuna İngiliz bayrağı baskılı havlu asan İranlı serbest bırakıldı
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Balkonuna İngiliz bayrağı baskılı havlu asan İranlı serbest bırakıldı

Balkonuna İngiliz bayrağı baskılı havlu asan İranlı serbest bırakıldıKAYSERİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna İngiliz bayrağı baskılı havlu asması nedeniyle vatandaşların şikayeti üzerine korakola götürülen İranlı Mohammad Reza K.

Balkonuna İngiliz bayrağı baskılı havlu asan İranlı serbest bırakıldı
20.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:18

Balkonuna İngiliz bayrağı baskılı havlu asan İranlı serbest bırakıldı

KAYSERİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna İngiliz bayrağı baskılı havlu asması nedeniyle  vatandaşların şikayeti üzerine korakola götürülen İranlı Mohammad Reza K. (32), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.5 aydır Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K, dün akşam saatlerinde oturduğu Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki evinin balkonuna, iddiaya göre İngiliz bayrağı baskılı havlu astı. Saat 19.19'da İstiklal Marşınu okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlar, durumu fark edince Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, çevredekilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kasıtlı olarak söz konusu havluyu balkona astığını iddia edip, tepki gösterdikleri Mohammad Reza K.'yı, ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Havluya da el konuldu.İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDIPolis merkezinde ifadesi alınan İranlı, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dedi. Mohammad Reza K., havluyu asarken kasıtlı olarak hareket etmediğinin anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.VALİLİK: PROVOKASYON ÖNLENDİValilikten yapılan yazılı açıklamada ise olası bir provokasyonun engellendiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Dün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat tam 19.19'da bayraklarımızla İstiklal Marşımızı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlarımız bir evin balkonunda asılı yabancı bir bayrağı görünce saat 19.19'da ülkemiz genelinde yapılan programa aykırı bir durum olarak değerlendirerek şikayet ve ihbarlarda bulunmuşlardır. Bunun üzerine ilgili şahıs hakkında yapılan şikayet ve ihbarlar neticesinde şahsın bilgisine başvurulmuş, yapılan görüşmelerde şahsın farklı bir amaç gütmediği anlaşılmış ve durum tutanak altına alınmıştır."


Kaynak: DHA

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