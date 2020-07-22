Balkonuna borulardan 'sebze ağacı' yaptı AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (50), plastik boruları birleştirerek balkonuna 'sebze ağacı' yaptı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (50), plastik boruları birleştirerek balkonuna 'sebze ağacı' yaptı. Boruların içine biber, domates ve fasulye fideleri diken Mustafa İlhan, amacının bahçesinde sebze yetiştirmek olduğunu söyledi.

Sandıklı'da bisiklet tamirciliği yapan ve yaptığı yeniliklerle daha önce de gündeme gelen Mustafa İlhan, balkonunda plastik boruları birleştirip, 'sebze ağacı' yaptı. Balkonunda sebze yetiştirmek isteyen Mustafa İlhan, eski buzdolabı içerisine toprak doldurdu. Buraya da birbirine eklediği boruları yerleştirdi. Boruların içlerine ve buzdolabına 18 domates, biber ve fasulye fidesi diken ve her gün düzenli bakımını yapan Mustafa İlhan'ın sebze ağacında, biber ve domatesler ürün verdi.

'ÇOCUKLARIMIZ TOPRAĞA DEĞMİYOR'

Mustafa İlhan, Türkiye'de balkonu olan ve güneş alan evlerin yaygın olduğunu söyleyerek, "İnsanlarımız topraktan uzaklaştı, çocuklarımız toprağa değmiyor. Düşünürken, 100'lük çatal borulardan sebze ağacı yaptım. Her bir gözüne de fide diktim. Üst tarafa domates diktim, onun altına biber diktim. Ayrıca Kabak ve fasulye de var. Bir fidenin 5 ya da 6 kilo verdiği söyleniyor. 6 kilo veriyorsa ben fideyi 1 liraya aldım. Sebzeler 5 liradan 30 lira yapar. Hem bütçemize katkısı olur hem de balkonlarımız yeşerir. Çocuklarımız toprakla haşır neşir olur. Hanımlarımız oynayacak başka bir şey bulamıyor, akıllı telefonla oynuyorlar. Artık toprakla oynarlar. Benim amacım balkonda ürün yetiştirmekti, nitekim yetiştirdim. Tek bir kap olsa idi tek fide dikecektim, şimdi ise her gözüne ayrı bir fide diktim, 11 göz oldu. Altına da eski bir buzdolabı var onu yerleştirdim, 18 kadar fide diktim. Bu sistemi bir döküm halinde tek parça yapan girişimciler olursa çok para kazanır. Çünkü balkonuna böyle bir şey yapacak olan alır" dedi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA