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Balkonu yapıp kapıyı unuttular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Balkonu yapıp kapıyı unuttular

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın kapısı olmayan balkonu, görenleri hayrete düşürüyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın kapısı olmayan balkonu, görenleri hayrete düşürüyor.

Eskişehir Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ilginç mimarisi vatandaşların dikkatini çekiyor. Balkon olmasına rağmen giriş, çıkış için bir kapı olmaması akıllarda soru işareti oluşturuyor. Söz konusu apartmanda yalnızca tek bir dairede balkon olması da durumu ilginçleştiriyor. Çevredeki vatandaşlara göre oldukça tuhaf gözüken kapısız balkon, ilk bakışta kolay fark edilemiyor. Görenleri şaşırtan balkonun, hangi amaçla kapısız yapıldığı bilinmiyor. - ESKİŞEHİR

Balkonu yapıp kapıyı unuttular

Balkonu yapıp kapıyı unuttular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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