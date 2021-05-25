Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
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Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler

Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da 2 günde 5 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenleyerek zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisi, kurdukları sistemle bez dolap ve balkonu kenevir serasına çeviren şüphelileri yakaladı.

Konya'da 2 günde 5 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenleyerek zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisi, kurdukları sistemle bez dolap ve balkonu kenevir serasına çeviren şüphelileri yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri "Sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu madde ticareti yapan veya nakleden ve 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik polisinin iki günlük çalışmalarında 5 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda evin balkonu ve oda içerisinde bulunan bez dolabın kurulan sistemle uyuşturucu serasına çevrildiği, özel tertibatlı şekilde saksılarda kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Narkotik polisi, 1 şahsa uyuşturucu madde kullanmak, 2 şahsa 2313 sayılı kanuna muhalefet ve 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak ve/veya nakletmek suçundan işlem yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 490 adet uyuşturucu hap, 460 gram uyuşturucu madde, 32 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, uyuşturucu madde yetiştirme materyalleri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - KONYA

Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler
Balkonu ve bez dolabı kenevir serasına çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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