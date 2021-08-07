Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
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Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü

Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da 5. kattaki evinin balkonunu temizlerken bir anda dengesini kaybedince yan taraftaki binanın üstüne düşen şahıs yaralandı.

Iğdır'da 5. kattaki evinin balkonunu temizlerken bir anda dengesini kaybedince yan taraftaki binanın üstüne düşen şahıs yaralandı.

Olay, saat 16.00 sularında Iğdır Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın 5'inci katında bulunan evinin balkonunu temizlemek isteyen Ferhat Çapar (34) isimli vatandaş bir anda dengesini kaybederek yan tarafta bulunan 2 katlı bir binanın üstüne düşerek yaralandı. Ferhat Çapar'ın düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Ferhat Çapar'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Iğdır Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alınan Çapar, sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra ambulansa bindirildi. İlk müdahalede ciddi bir şeyi olmadığı anlaşılan Çapar, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - IĞDIR

Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü
Balkonu temizlerken 5. kattan yan binanın üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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