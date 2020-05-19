Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar

VAN'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeni ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla evde kalan vatandaşlara balkonlarında...

Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar
19.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:52

VAN'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeni ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla evde kalan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı. Vatandaşlar bir taraftan spor yaparken bir taraftan da 'Erikdalı' şarkısı eşliğinde oynayıp stres attı. 

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri sokakta, vatandaşlar ise balkonda spor yaptı. İpekyolu İlçesi'ne bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, 15 dakikalık periyotlar halinde vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı. Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar antrenörlerin yaptığı hareketleri tekrar ederek renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe aileleri de katıldı. 15 dakikalık periyotlar halinde tamamlanan spor etkinlikleri sonrası vatandaşlar çalınan 'Erikdalı' şarkısı eşliğinde oyun oynayarak güzel görüntüler oluşturdu. 

Toplu konut ve benzeri alanlarda vatandaşlarla egzersiz yaptıklarını söyleyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Mustafa Yamanyurt, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkulu bir şekildi kutlanıyordu. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülen koronavirüs salgını sebebiyle etkinlikleri yerine getiremedik. Bizler de bu yıl düzenlenen bir organizasyon ile sokağa çıkma kısıtlamasınan olduğu bu günlerde özellikle müzik eşliğinde antrenörlerimizle birlikte toplu konut ve site benzeri yerleri gezip onlarla sportif egzersizler yapıyoruz. Vatandaşlarımız da Türk bayraklarıyla birlikte balkonlara çıkıp bu etkinliğe destek oluyorlar. Ülkemizin teminatı olan gençlerimizle birlikte geleceğe çok daha umutla bakıyoruz." dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Harun Tan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 16:52:58. #1.14#
title