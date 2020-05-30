Balkonlarına yuva yaparak kuluçkaya yatan kumrulara özel ilgi Hakkari'de bir aile, evlerinin balkonuna yuva yaparak yavrulamaya hazırlanan kumruların tüm ihtiyacını karşılıyor.

Hakkari'de bir aile, evlerinin balkonuna yuva yaparak yavrulamaya hazırlanan kumruların tüm ihtiyacını karşılıyor.

Merzan Mahallesi'nde yaşayan Tatlı ailesinin balkonuna bir hafta önce gelen kumrular, doğadan topladıkları küçük dal parçalarıyla buradaki dolabın üstüne yuva yaptı.

Tatlı ailesi, evin maskotu haline gelen ve yuvada kuluçkaya yatan kumruların yavrularını sorunsuz dünyaya getirmeleri için çaba gösteriyor.

Bayram Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin kumruları temizlik yaparken fark ettiğini söyledi.

İki kumruyu bir haftadır beslediklerini ifade eden Tatlı, "Hiç dokunmuyoruz. Şu an 2 yumurtaları var. Yavruları doğduktan sonra balkonu temizleyeceğiz. Onlar evimize misafir geldi, bize de misafiri en iyi şekilde ağırlamak düşer." diye konuştu.

Kaynak: AA