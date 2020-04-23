Balkonlarda 23 Nisan coşkusu
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Balkonlarda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Aşkale Kaymakamlığı ve Aşkale Belediye Başkanlığının düzenlediği organizasyon ile çocuklar evlerinde bayram neşesi yaşadı.

23.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:33
Balkonlarda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Aşkale Kaymakamlığı ve Aşkale Belediye Başkanlığının düzenlediği organizasyon ile çocuklar evlerinde bayram neşesi yaşadı.

Türk bayrakları ile süslenmiş belediye aracı ilçedeki siteleri tek tek gezerek onlara 23 Nisan şarkıları çalarken Zabıta ekipleri tüm çocuklara Türk Bayrakları hediye etti.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem'de çocukları evlerinin önlerinde selamladılar.

Bu arada Yusuf Tulum 11. yaş günü ve kardeşi Miraç Tulum'un ise 3. yaş günleri sürpriz olarak kutlandı.

Kutlamaya ilçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem ve Şube Müdürü Emin Çomaklı'da katılım sağladı iki kardeşe pasta kesimi sonrası hediyeler verildi.

Yapılan uygulama herkesin beğeni kazanırken gün boyu devam etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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