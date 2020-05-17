Balkonlara çıkarak spor yaptılar KARABÜK Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri balkona çıkan vatandaşlara spor yaptırdı.

KARABÜK Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri balkona çıkan vatandaşlara spor yaptırdı. Balkonlara çıkan yüzlerce kişi antrenörlerin hareketlerine eşlik etti.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Soğuksu Mahallesi TOKİ konutlarında oturan yaklaşık 2 bin vatandaşı balkona spor yapmaya davet etti. Antrenörler, yapılan anonslarla balkonlarına çıkan vatandaşlara yarım saatlik egzersiz yaptırdı. Site içerisinde kendilerine egzersiz hareketlerini gösteren antrenörlere, balkonlarından eşlik eden vatandaşların yaptığı spor etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik Haftası kapsamında böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Gençlik Haftası, aynı hafta içerisinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Bu sene korona virüs salgınından dolayı saha etkinliklerimizi yapamıyoruz. Daha çok sosyal medya aracılığıyla evde yaptırabileceğimiz uygulamalara yönelik çalışmalarımız var. 'Evde kal, hareketsiz kalma' sloganıyla farklı uygulamaları sporcu gençlerimizi daha zinde bundan sonraki süreçte hazır hale getirebilmemiz için uzaktan eğitimler yaptırmaktayız. Bugün de Soğuksu TOKİ evlerinde antrenörlerimiz eşliğinde vatandaşlarımıza yarım saat egzersiz yaptırmayı uygun gördük. Amacımız vatandaşlarımızın spordan uzak kalmalarını engellemek." dedi.

Kaynak: DHA