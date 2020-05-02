Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu

Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu
02.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:44

Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu Genç kızın ağabeyi: "Ben pencereye kız kardeşime yaklaştım ve kafasına kurşun geldiğini gördüm" "Ben onunla aynı odadaydım, onu ilk önce ben gördüm" Bahçelievler'de evinin balkondan dışarıya bakarken kafasına...

Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu

Genç kızın ağabeyi: "Ben pencereye kız kardeşime yaklaştım ve kafasına kurşun geldiğini gördüm"

"Ben onunla aynı odadaydım, onu ilk önce ben gördüm"

İSTANBUL - Bahçelievler'de evinin balkondan dışarıya bakarken kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden genç kızın ailesi yaşananları anlattı. Genç kızın ağabeyi, "Ben onunla aynı odadaydım. Onu ilk önce ben gördüm. Ben pencereye kız kardeşime yaklaştım ve kafasına kurşun geldiğini gördüm" dedi.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunlardan bir tanesi o sırada balkondan dışarıya bakan 17 yaşındaki Rama Korbalı isimli genç kızın kafasına isabet etti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Korbalı'nın ailesi suçluların yakalanması ve adaletin yerini bulmasını istedi.

Hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Beşşar Muhammed Korbalı, "İftara 3 dakika kala bizim evimizin önünde bulunan parkta kavga çıktı, mermi sıkıyorlardı. Kardeşim Rama camı açtı. Biz elektrik patladı sandık. Rama pencereyi açtıktan sonra daha 10 saniye geçmeden mermi geldi kafasına ve kafasının arkadan tarafından çıktı. Biz onu indirdik aşağıya ve ambulansı aradık. Ambulansı beklemeye korktuk. Burada komşumuz onu kendi arabasına koydu hastaneye götürdük. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde kız kardeşim hayatını kaybetti" dedi.

"Ben pencereye kız kardeşime yaklaştım ve kafasına kurşun geldiğini gördüm"

Kardeşi vurulduğu sırada aynı odada olduğunu ifade eden ağabey Abdullah Muhammed Korbalı, "Biz kız kardeşimizi kaybettik ama kanı yerde kalmasın istiyoruz. Adalet istiyoruz, çünkü onun suçu yoktu masumdu. Birkaç adam yüzünden böyle oldu. Ben onunla aynı odadaydım. İlk önce ben gördüm onu. Çok sesler vardı. Ben pencereye kız kardeşime yaklaştım ve kafasına kurşun geldiğini gördüm. Ben müdahale ettim ve aşağıya indirip hemen arabayla hastaneye gittik" dedi.

Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti Haber
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Haber
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haber
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haber
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Ozan Güven Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Selçuk İnan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 22:33:27. #1.14#
title