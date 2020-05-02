Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu
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Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu

Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu
02.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:04

Bahçelievler'de evinin balkonundan dışarıya bakarken kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden genç kızın ailesi yaşananları anlattı.

Bahçelievler'de evinin balkonundan dışarıya bakarken kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden genç kızın ailesi yaşananları anlattı. Genç kızın ağabeyi, "Ben onunla aynı odadaydım. Onu ilk önce ben gördüm. Ben pencereye kız kardeşime yaklaştım ve kafasına kurşun geldiğini gördüm" dedi.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunlardan bir tanesi o sırada balkondan dışarıya bakan 17 yaşındaki Rama Korbalı isimli genç kızın kafasına isabet etti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Korbalı'nın ailesi suçluların yakalanması ve adaletin yerini bulmasını istedi. Hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Beşşar Muhammed Korbalı, "İftara 3 dakika kala bizim evimizin önünde bulunan parkta kavga çıktı, mermi sıkıyorlardı. Kardeşim Rama camı açtı. Biz elektrik patladı sandık. Rama pencereyi açtıktan sonra daha 10 saniye geçmeden mermi geldi kafasına ve kafasının arka tarafından çıktı. Biz onu indirdik aşağıya ve ambulansı aradık. Ambulansı beklemeye korktuk. Burada komşumuz onu kendi arabasına koydu hastaneye götürdük. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde kız kardeşim hayatını kaybetti" dedi.

"Ben pencereye kız kardeşime yaklaştım ve kafasına kurşun geldiğini gördüm"

Kardeşi vurulduğu sırada aynı odada olduğunu ifade eden ağabey Abdullah Muhammed Korbalı, "Biz kız kardeşimizi kaybettik ama kanı yerde kalmasın istiyoruz. Adalet istiyoruz, çünkü onun suçu yoktu masumdu. Birkaç adam yüzünden böyle oldu. Ben onunla aynı odadaydım. İlk önce ben gördüm onu. Çok sesler vardı. Ben pencereye kız kardeşime yaklaştım ve kafasına kurşun geldiğini gördüm. Ben müdahale ettim ve aşağıya indirip hemen arabayla hastaneye gittik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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