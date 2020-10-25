Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı
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Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı

25.10.2020 20:21 | Son Güncelleme: 25.10.2020 20:25
Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı

GAZİANTEP'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü.

GAZİANTEP'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Gazikent Mahallesindeki bir apartman beşinci katında evlerinin balkonunda bulunan Coşkun K., dengesini kaybedip, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gencin balkondan düştüğünü fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yarı çıplak haldeki Coşkun K.'yı hastaneye kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Coşkun K.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı
Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı
Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı
Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı
Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı
Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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