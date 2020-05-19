Balkondan verilen konserle bayram coşkusunu evlerden yaşadılar SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı şehirlerden biri olan İzmir'de, 'Narkoz' isimli müzik grubu evlerinin balkonundan konser vererek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı şehirlerden biri olan İzmir'de, 'Narkoz' isimli müzik grubu evlerinin balkonundan konser vererek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Müziği duyan mahalleli, balkonlarına çıkarak marşlara ve şarkılara eşlik etti.

Koronavirüs sürecinde, sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı şehirlerden biri olan İzmir'in Buca ilçesindeki evlerinden komşularına konserler veren Narkoz müzik grubu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Grup üyeleri, apartman dairesinin iki balkonuna yerleştirdikleri enstrümanları ile bayrama özel marşlar ve şarkılar çalarak, komşularına keyifli dakikalar yaşattı. Mahalleli, müziği duyar duymaz Türk bayrağı asılı balkonlarına çıkarak alkış tutup, şarkılara eşlik etti. Genç, yaşlı tüm apartman sakinleri, evlerinden çıkamasa da bayram coşkusunu hissetti. Konsere Gençlik Marşı ile başlayan grup, tüm şarkıların bitiminde kırmızı ve beyaz uçan balonları havaya uçurdu. İnsansız hava aracına takılmış bir Türk bayrağı da, konser boyunca havada süzülerek güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşların kimi dans etti, kimi ise konseri telefonlarıyla video kaydına aldı.

'MAHALLE KONSERLERİ BEKLER OLDU'Müzik grubunun gitaristi Onur Tevfik, "Koronavirüs salgını yayıldığından beri müzik en fazla etkilenen sektör oldu. Bu süreçte hafta sonları ve özel günlerde balkon konserleri veriyoruz. Halkımızın eğlenceli vakitler geçirmelerini istedik. Marşlar, 90'lar şarkılarından oluşan potporiler çaldık. Mahalledeki herkesin, özellikle çocukların eğleneceğini düşünüyoruz. Sosyal mesafemizi koruyarak bunları yapıyoruz. Mahallede bu tarz günlerde konser hep beklenir oldu. 23 Nisan'da da yaptık, bugün de devam ediyoruz. İnsanlarla buluştuğumuz için keyif alıyoruz. Sahnelerden uzak kaldığımız için de, insanlarla bu şekilde etkileşime giriyoruz" diye konuştu.'GURUR DUYUYORUZ'Konserin verildiği apartmanda oturan Güngör Kezer (80), "Yıllardan beri buradayız, onlar benim çocuklarım gibi. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Konserler çok hoşumuza gidiyor. Bu bayram bütün gençlerimize armağan olsun. Komşularla beraber çok mutlu olduk bu konser sayesinde. Evlerden çıkamasak da bayramımızı kutladık bu şekilde" dedi. 6 yaşındaki Yağmur Derin Bayındır ise, "Müziği duyduğumda hemen sokağa koştum. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu aklıma gelince evin bahçesinden konseri dinledim. Eğlendim, oynadım, şarkılara ve marşlara eşlik ettim" diye konuştu.60 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve kısıtlama nedeniyle günlerini evinde geçiren Nuriye Bayramoğlu (90) ise, "19 Mayıs Atatürk'ümüzün Türkiye'ye bıraktığı en güzel armağanlardan biri. Evin önüne masa sandalye atıyoruz, burada oturarak hava alıyorum. Çocukların mahalleye karşı böyle güzel bir konser vermeleri hem mahalle hem memleket için mükemmel bir şey. Allah gençlerimize uzun ömürler versin. Sizlerle övüneceğiz biz" dedi.

Gülay Öz (68), "Bu özel günde gençlerimizin bunu düşünebilmesi büyük ayrıcalık. Gerçekten çok güzel bir konser oldu. Binaya Atatürk ve Türk bayrağını yan yana asmaları büyük bir jest oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA