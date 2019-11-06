06.11.2019 01:37 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:39

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızlar, çaldıkları otomobille böyle kaçtı

Balkondan tırmanıp, çaldıkları otomobille kaçan şahıslar saniye saniye görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balkondan tırmanarak girdikleri evden 2 adet cep telefonu ve içeriden aldıkları anahtarla park halindeki otomobili çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların hırsızlık için evin balkonuna tırmanma ve çaldıkları otomobille kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 2 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 2. Katında bulunan eve balkondan tırmanarak giren şahıslar, 2 adet cep telefonu ve yaklaşık 40 bin TL değerindeki otomobilin anahtarını alarak, yine tırmandıkları balkondan dışarı çıktılar. Evden aldıkları anahtarla park halindeki otomobili çalan şahıslar kayıplara karıştı. Soyulduklarını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kameraları hırsızları ele verdi

Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların hırsızlık için kiralık bir araçla evin önüne geldiğini ve şahıslardan birisi evin önünde beklerken diğer ikisinin balkondan tırmanarak içeri girdiğini tespit etti. Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, şahısların hırsızlık için kullandıkları aracın İstanbul'dan kiralandığını tespit etti. Yapılan incelemeler neticesinde hırsızların R.M. M.B. olduğu tespit edildi. Şahısların İstanbul Pendik'te belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların 3'ü de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahısların benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Öte, yandan şahısların eve girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda hırsızlardan ikisinin balkondan tırmandığı, birinin ise kapıda beklediği görülüyor. Bir süre sonra evden çıkan şahıslar, park halindeki otomobile biniyor. Daha sonra şahıslar çaldıkları otomobil ve kiralık olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: İHA