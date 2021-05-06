Son dakika haberi | Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü
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Son dakika haberi | Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü Sivas'ta bir apartmanın 1. kat balkonundan sarkan çocuk beton kaldırıma düştü.

Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın 1. kat balkonundan sarkan çocuk beton kaldırıma düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Demircilerardı mahallesi bir apartmanında meydana geldi. S.T. ve Ü.T. çiftinin 10 yaşında ki çocukları O.K.T, evlerinin balkonunda oynadığı sırada balkon parmaklıklarından sarktı. Parmaklıklara tutunamayan çocuk bir anda beton zemine düştü. Yerde kıvranan çocuğu, yoldan geçen bir vatandaş fark edip ailesine bilgi verdi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun düşme anı apartmanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi | Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü
Son dakika haberi | Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü
Son dakika haberi | Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü
Son dakika haberi | Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN

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