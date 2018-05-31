Balkondan Sarkan Çocuğu Kurtaran Kahraman Genç, Paris İtfaiyesinde İşe Başladı

Fransa'da balkondan sarkan çocuğu kurtararak gündeme gelen 22 yaşındaki Mamoudou Gassama, Paris İtfaiye Arama ve Kurtarma biriminde aylık 600 euro karşılığında 10 ay staj eğitimi alacak.

ÇALIŞMA İZNİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Yetkililer, Mamoudou'nun bir ay içinde resmi çalışma izni ve vatandaşlık için evraklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

PARİS EMNİYETİNDEN CESARET BELGESİ ALDI

Paris İtfaiye Birimine gelip sözleşme imzalayan Mamoudou'ya Paris emniyet yetkilileri cesaret belgesi verdi.