Balkondan Sarkan Çocuğu Kurtaran Kahraman Genç, Paris İtfaiyesinde İşe Başladı
Fransa'da balkondan sarkan çocuuğu kurtararak dünya gündemine oturan kahraman genç adam, Paris İtfaiyesinde aylık 600 euro karşılığında 10 ay eğitim alacak.
Fransa'da balkondan sarkan çocuğu kurtararak gündeme gelen 22 yaşındaki Mamoudou Gassama, Paris İtfaiye Arama ve Kurtarma biriminde aylık 600 euro karşılığında 10 ay staj eğitimi alacak.
ÇALIŞMA İZNİ TAMAMLANMAK ÜZERE
Yetkililer, Mamoudou'nun bir ay içinde resmi çalışma izni ve vatandaşlık için evraklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
PARİS EMNİYETİNDEN CESARET BELGESİ ALDI
Paris İtfaiye Birimine gelip sözleşme imzalayan Mamoudou'ya Paris emniyet yetkilileri cesaret belgesi verdi.