BALKONDAN SARKAN BEBEĞİN DÜŞME ANI KAMERADA - Haberler
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BALKONDAN SARKAN BEBEĞİN DÜŞME ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, apartmanın üçüncü katındaki balkondan sarkan Afganistan uyruklu ailenin 2 yaşındaki bebeği, yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, apartmanın üçüncü katındaki balkondan sarkan Afganistan uyruklu ailenin 2 yaşındaki bebeği, yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Talihsiz bebek, bir vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata döndürülürken, düşme anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün Altıntop Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Dört katlı apartmanın 3 üçüncü katında oturan Afganistan uyruklu Nimal-Amine Ahmedi çiftinin bebeği Ali Ahmedi, balkondan sarkarken dengesini kaybederek yaklaşık 12 metreden kaldırımda yürüyen bir kadının önüne düştü. Bebeğin düştüğünü görenler yardıma koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yardıma koşanlardan esnaf Alptürk Çurku, acil sağlık ekibi gelmeden yerdeki bebeği kontrol edince kalbinin atmadığını fark etti. Çurku, bebeğe kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, bebeği ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

'BALKONDAN SÜREKLİ SARKIYORLARDI'

Bebeği tekrar hayata döndüren Alptürk Çurku, Benim işyerim apartmanın karşısında. Çocuklar balkondan sürekli sarkıyorlardı. Daha önce de uyardık. Birden düştüğünü gördüm. Hemen yardıma koştum. Kalbinin ve nabzının atmadığını fark edince, kalp masajı yaptım. Sonra bebek nefes almaya başladı dedi. Bebeğin beton zemine düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bebeğin düştüğü anda çevredeki toplanırken, Çurku'nun zaman kaybetmeden kalp masajı yaptığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bebeğin düğüştüğü dairede inceleme yaptı.

BALKONDAN SARKAN BEBEĞİN DÜŞME ANI KAMERADA

BALKONDAN SARKAN BEBEĞİN DÜŞME ANI KAMERADA

BALKONDAN SARKAN BEBEĞİN DÜŞME ANI KAMERADA

BALKONDAN SARKAN BEBEĞİN DÜŞME ANI KAMERADA
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Haber: BALKONDAN SARKAN BEBEĞİN DÜŞME ANI KAMERADA - Haberler
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