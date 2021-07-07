Balkondan halı silkelerken 3. kattan yere çakıldı
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Balkondan halı silkelerken 3. kattan yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balkondan halı silkelerken 3. kattan yere çakıldı Arnavutköy'de balkonda halı çırpmak isteyen 25 yaşındaki yabancı uyruklu kadın 3 .kattan yere düştü.

Balkondan halı silkelerken 3. kattan yere çakıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de balkonda halı çırpmak isteyen 25 yaşındaki yabancı uyruklu kadın 3 .kattan yere düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan kadın ailesi ve çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ne bağlı Sumak Sokakta meydana geldi. İddiaya göre evinin balkonunda bulunan halıyı temizlemek amaçlı balkondan aşağıya çırpan 25 yaşındaki Betül Dali dengesini kaybederek yere çakıldı. Yere düştükten sonra ağır yaralanan Suriyeli kadın ailesi ve çevredekilerin yardımıyla bir otomobil ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. ilk müdahalesi yapılan yabancı uyruklu kadın daha sonrasında Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Balkondan halı silkelerken 3. kattan yere çakıldı
Balkondan halı silkelerken 3. kattan yere çakıldı
Balkondan halı silkelerken 3. kattan yere çakıldı
Balkondan halı silkelerken 3. kattan yere çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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