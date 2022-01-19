Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Efendibey Mahallesi Atmaca Sokak'ta oturan İmran (60) ve Mehmet Eroğlu'ndan (64) haber alamayan komşuları, balkon kapısını kırarak eve girdi.

Eroğlu çiftini yerde hareketsiz gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, İmran ve Mehmet Eroğlu'nun sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Cesetler, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title