Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü
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Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ali Alataş (55), 3 yıl önce boşandığı Gülcan Kılınç (35) ve annesi Gülizar Kılınç'ı (54) balkondan girdiği evde başlarından tabancayla vurup öldürdü.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ali Alataş (55), 3 yıl önce boşandığı Gülcan Kılınç (35) ve annesi Gülizar Kılınç'ı (54) balkondan girdiği evde başlarından tabancayla vurup öldürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Ali Alataş, 3 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Gülcan Kılıç'ın, annesi Gülizar Kılınç ile oturduğu binaya geldi. Apartmanın üçüncü katındaki daireye balkondan giren Alataş, anne ve kızı tabancayla ateş ederek başlarından vurdu. Silah seslerini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcan Kılınç da hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olay sırasında Gülcan Kılınç'ın 3 çocuğu ve Gülizar Kılınç'ın 2 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.

Anne ve kızının cenazeleri yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan Ali Alataş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


- Antalya
Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

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