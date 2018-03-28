Balkondan Evlere Girip Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
SAMSUN'da balkondan evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Alperen Ars, polis tarafından yakalandı.
SAMSUN'da balkondan evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Alperen Ars, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Samsun'da balkondan girdiği 4 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Alperen Ars, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
- Samsun