Balkondan Evlere Girip Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'da balkondan evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Alperen Ars, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Samsun'da balkondan girdiği 4 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Alperen Ars, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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