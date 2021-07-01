Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı
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Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 10 farklı adreste balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 10 farklı adreste balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde son iki ayda evlerin 1., 2. ve 3. katların balkonundan kapı ve camları zorlamak suretiyle girilerek ikametlerden ziynet eşyası ve para çalınması olaylarıyla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak İ.A. belirlendi. İ.A. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde İ.A.'nın 10 ayrı adreste gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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