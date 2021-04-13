Balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Arnavutköy'de bir evin balkonundan elektrik direğine atlayan yaramaz kedi, elektrik direğinde mahsur kaldı.

Balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir evin balkonundan elektrik direğine atlayan yaramaz kedi, elektrik direğinde mahsur kaldı. Kediyi kurtarmak için ev sahibi ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Arnavutköy Anadolu Mahallesinde akşam saatlerinde bir evin balkonundan evin yaklaşık 1 metre yakınındaki elektrik direğine atlayan kedi, sahibine korku dolu anlar yaşattı. Kedisinin elektrik direğine atladığını fark eden sahibi hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için hazırlık yaptı. Ancak yaramaz kedi, bu sırada tekrar evin balkonuna atladı. İtfaiye ekiplerinin de kedi alarmı sona erdi.

Balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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