Balkondan düşüp, hayatını kaybetti
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Balkondan düşüp, hayatını kaybetti

Balkondan düşüp, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan düşenSinan Yalçıner (66), hayatını kaybetti.

NİĞDE'de bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan düşen

Sinan Yalçıner (66), hayatını kaybetti.

Merkez Yeşilburç Köyü yolu üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında oturan Sinan Yalçıner, sabah saatlerinde, çıktığı balkondan düştü. Yalçıner'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Sinan Yalçıner'inyaşamanı yitirdiğini belirledi.

Sinan Yalçıner'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.


Balkondan düşüp, hayatını kaybetti
Balkondan düşüp, hayatını kaybetti
Balkondan düşüp, hayatını kaybetti
Balkondan düşüp, hayatını kaybetti
Balkondan düşüp, hayatını kaybetti
Balkondan düşüp, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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