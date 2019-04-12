Balkondan Düşerken Havada Yakalanan Muhammed, Taburcu Edildi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, alışverişe giden ailesi tarafından yalnız bırakıldığı evde, balkondan düşerken çevredekiler tarafından havada yakalanarak kurtarılan Suriye uyruklu Muhammed El Mahmud (5), hastanedeki kontrolün ardından taburcu edildi. Çocuğun babası Halid El Mahmud, mahalle sakinlerine teşekkür etti, Muhammed'i artık yalnız bırakmayacaklarını ve tek başına balkona çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Suriye'nin Haseki kentinde yaşayan öğretmen Halid El Mahmud, ülkesinde 7 yıl önce başlayan iç karışıklığın ardından sınırı geçerek Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine geldi. Gölbaşı Mahallesi'ne yerleşen ve günübirlik işlerde çalışan Halid El Mahmud'un bu süreçte en büyüğü 5 yaşında, 3 erkek çocuğu dünyaya geldi. Halid El Mahmud, dün akşam saatlerinde eşi ve küçük 2 çocuğu ile birlikte alışveriş için dışarı çıktı. Evde yalnız yalan Muhammed ise balkona çıkarak oyun oynamaya başladı. Muhammed, bir süre sonra 2'nci kattaki evlerinin balkon demirlerinden kendisini sarkıttı. Çocuğu gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Komşuları da aileye ulaşmaya çalıştı. Çevrede toplananlar, bir taraftan da çocuğa balkona tırmanması için çağrıda bulundu ancak başarılı olamadı. Bu sırada, Muhammed gücü tükenince tuttuğu korkulukları bıraktı. Balkondan düşen çocuğu, apartmanın altında toplanan mahalle sakinleri havada yakaladı. Muhammed düşerken alt katın balkonuna ayakları çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.

TABURCU EDİLDİ

Hastanede yapılan kontrolde Muhammed'de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Taburcu edildikten sonra evine dönen Muhammed ve ailesine komşuları ile mahalle sakinleri geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyük tehlike atlatan Muhammed, bu sabah evde kardeşleriyle oyun oynadı.

'NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM'

Muhammed'in düşüşü ve kurtarılışı sırasında sokakta olduğunu belirterek, mahalle sakinlerine teşekkür eden baba Halid El Mahmud, "Evde otururken, eşim yemek için malzeme alınması gerektiğini söyledi. Markete çıkacağım sırada diğer çocuklarım da gelmek istedi. Bunun üzerine eşim ve 2 çocuğum ile alışveriş için dışarı çıktık. Bizimle gelmek istemediği için Muhammed evde kaldı. Biz yakındaki bir marketten alışveriş yaparken, hareketliliği görünce dışarı çıktım. Bizim apartmanın olduğu yere gidince Muhammed'i balkonda gördüm. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Şoka girmiştim ve kendimi toparlayıp eve çıkacağım sırada Muhammed kendisini bıraktı ve vatandaşlar havada yakaladı. Çocuğumu kurtaran mahalle halkına teşekkür ediyorum. Muhammed, dün ikinci kez dünyaya geldi" dedi.

Halid El Mahmud, bundan sonra asla yalnız bırakmayacağını söylediği Muhammed'in balkona tek başına çıkmasını da yasakladıklarını ifade etti.

- Şanlıurfa

Kaynak: DHA