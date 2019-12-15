Balkondan düşerek yaralandı
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Balkondan düşerek yaralandı

ADIYAMAN'da, 4 katlı binanın 2'nci katın balkonundan düşen Yusuf Güler (39) yaralandı.

15.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:01
Balkondan düşerek yaralandı

ADIYAMAN'da, 4 katlı binanın 2'nci katın balkonundan düşen Yusuf Güler (39) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mahallesinde  meydana geldi. Yusuf Güler, evinin balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Güler, düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla 'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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