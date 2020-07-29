Balkondan düşerek ölen minik Hamza'dan geriye ikizi ile oynadığı görüntüler kaldı
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Balkondan düşerek ölen minik Hamza'dan geriye ikizi ile oynadığı görüntüler kaldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde balkondan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede, 17 günlük yaşam savaşını kaybeden 2 yaşındaki Hamza Küçük'ün ikiz kardeşi Zekeriya ile oyun oynarken çekilen görüntüleri yakınlarını duygulandırdı.

Balkondan düşerek ölen minik Hamza'dan geriye ikizi ile oynadığı görüntüler kaldı
29.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:02

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde balkondan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede, 17 günlük yaşam savaşını kaybeden 2 yaşındaki Hamza Küçük'ün ikiz kardeşi Zekeriya ile oyun oynarken çekilen görüntüleri yakınlarını duygulandırdı.

Olay, 10 Temmuz günü Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem ve Yahya Küçük çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Hamza Küçük, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan Hamza Küçük, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minik Hamza'nın cenazesi dün toprağa verildi.

OYUN OYNARKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIYahya ve Meryem Küçük çifti evlendikten 5 yıl sonra, ikiz çocuklarının doğmasının mutluluğunu yaşadı. Hamza, ikiz kardeşi Zekeriya ile oyun oynarken, amcalarının cep telefonuyla çekim yaptığı görüntüler yakırlarına duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: DHA

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