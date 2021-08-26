Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da dün anahtarı evinde unutan ve çağırdığı çilingiri beklemeden üst komşusunun evinin balkonundan beline bağladığı halatla kendi balkonuna inmeye çalıştığı sırada halatın çözülmesi üzerine 3. kattan zemine düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Reşat Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da dün anahtarı evinde unutan ve çağırdığı çilingiri beklemeden üst komşusunun evinin balkonundan beline bağladığı halatla kendi balkonuna inmeye çalıştığı sırada halatın çözülmesi üzerine 3. kattan zemine düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Reşat Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün 11.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Osman Bektaş Caddesinde meydana geldi. 53 yaşındaki Reşat Coşkun dışarıdan evine geldiği sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark etti. Çilingir çağıran Coşkun çilingirin gelmesini beklemeden üst komşusunun evine çıkarak balkondan halatla kendi evinin balkonuna geçmeye çalıştı. Beline bağladığı halatla balkondan sarkan adam halatın çözülmesiyle birlikte 3. kattan zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Coşkun'un cenazesi bugün Narmanlı Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Coşkun'un akrabaları ve sevenleri katıldı. - ERZURUM

Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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