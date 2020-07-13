Balkondan düşen Zeynep, yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Zeynep O. (12) hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Zeynep O. (12) hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yukarıballık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep O., 2'nci kattaki evlerinin balkonuna hava almak için çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan küçük kız, ambulansla yakındaki hastaneye kaldırıldı. Bel kemiğinde kırıklar tespit edilen Zeynep O., Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA