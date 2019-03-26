Balkondan Düşen Yaşlı Kadın Yaşamını Yitirdi
Samsun'da evinin balkonundan düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun'da evinin balkonundan düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi Yeşilyurt Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 çocuk annesi Ayşe Kılıç (79), evlerinin birinci katındaki balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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