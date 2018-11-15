Balkondan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Samsun’da balkondan düşen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.
Samsun'da balkondan düşen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzaymır hastası olduğu öğrenilen 7 çocuk annesi Fermude Özkan (82), evlerinin 4. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN
YORUMLAR