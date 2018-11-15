Balkondan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Balkondan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun’da balkondan düşen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Balkondan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da balkondan düşen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzaymır hastası olduğu öğrenilen 7 çocuk annesi Fermude Özkan (82), evlerinin 4. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.