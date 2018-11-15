Balkondan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da balkondan düşen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzaymır hastası olduğu öğrenilen 7 çocuk annesi Fermude Özkan (82), evlerinin 4. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN