Balkondan düşen sosyal medya fenomeni genç kız, ölümden döndü
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Balkondan düşen sosyal medya fenomeni genç kız, ölümden döndü

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, sosyal medyada çektiği dans videolarıyla tanınan Perihan Kılıçelli (17), 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan binanın girişindeki iş yerinin tentesine düştü.

Balkondan düşen sosyal medya fenomeni genç kız, ölümden döndü
25.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:13

 

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, sosyal medyada çektiği dans videolarıyla tanınan Perihan Kılıçelli (17), 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan binanın girişindeki iş yerinin tentesine düştü. Ölümden dönen Kılıçelli'nin omuriliğinde zedelenme oluştu.Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir restoranda garsonluk yapan ve sosyal medyada dans ederken çektiği videolarıyla tanınan Perihan Kılıçelli, 18 Haziran'da Denizli'nin Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete geldi. Olay günü apartmanın 3'üncü katındaki evinde ablasıyla balkona çıkan Kılıçelli, balkon demirine oturdu. Bu sırada bastığı mermerin kayması üzerine dengesini kaybeden Kılıçelli, 3'üncü kattan düştü. Giriş katındaki iş yerinin tentesine çarpan Kılıçelli, beton zemine düşmekten kurtuldu. Kılıçelli'nin ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibince düştüğü yerden indirilen Perihan Kılıçelli, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede vücudunda çizikler ve omuriliğinde zedelenme olduğu belirlenen Kılıçelli, hastanede tedavisinin ardından taburcu edilip, evine gönderildi.

Ölümden döndüğünü ifade eden Kılıçelli, "Tente olmasaydı belki şu an hayatta olamayabilirdim. Belki de felçli kalabilirdim. Bilincimi kaybettim. Gözümü açtığımda itfaiyecilerin beni kurtardığını gördüm. Omuriliğimde zedelenme olmuş, fazla hareket edemiyorum. Ailem bana bakıyor. Şimdilik iyiyim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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