- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı
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- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3 binanın ikinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu koltuk kurtardı.

- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3 binanın ikinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu koltuk kurtardı. Hafif şekilde yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Sara H., balkonda oynamaya başladı. Balkonun korumalıklarına tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Bahçedeki koltuğun üzerine düşen çocuk hafif şekilde yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beton zemine düşmekten bahçeye bırakılan koltuk sayesinde kurtulan minik Sara H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı
- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı
- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı
- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı
- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı
- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı
- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı
- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı
- Minik Sara'yı ölümden koltuk kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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