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Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ali Altunışık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katında temizlik yapan Fatma Haltan isimli kadın parke zemine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Fatma Aldan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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