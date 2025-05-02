Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Bilecik'te balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 59 yaşındaki E.T, dengesini kaybederek balkondan düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.