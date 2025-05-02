Bilecik'te balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 59 yaşındaki E.T, dengesini kaybederek balkondan düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK