Balkondan Düşen Kadın Çamaşır İpine Takılarak Ölümden Döndü

Balkondan düşerek çamaşır ipine takılan kadın ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da dördüncü katın balkonunda gözü kararan kadın önce üçüncü kattaki tentenin üzerine ardından da ikinci kattaki metal çamaşır ipinin üzerine düşüp burada asılı kalıp yere düşmekten kurtuldu. Yaralanan kadın ölümden döndü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Hatice Ç.evlerinin 4. katındaki balkonda bulunan dolaba birşey koymak isterken gözü kararınca yere düştü. Dördüncü kadın balkondan üçüncü kattaki tentenin üzerine düşüp ardından da ikinci katta bulunan balkondaki metal çamaşır ipine takılan Hatice Ç. yere düşmekten son anda kurtuldu. Yaralanan Hatice Ç., ikinci katın balkonundaki asılı kaldığı yerden komşuların yardımıyla balkonun içine alınıp daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.