Balkondan düşen kadın ağır yaralandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan Hülya Ayyılmaz (30), nişanlısı B.Ö. ile oturduğu 4'ncü kattaki evin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan Hülya Ayyılmaz (30), nişanlısı B.Ö. ile oturduğu 4'ncü kattaki evin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ayyılmaz, tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaför Hülya Ayyılmaz, 2 yıllık nişanlısıyla yaşadığı evin balkonuna çıktı. Üzerinde bornozu bulunan Hülya Ayyılmaz, iddiaya göre dengesini kaybederek 4'üncü kattan beton zemine düştü. Ayyılmaz'ın yerde kanlar içinde yattığını görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ayyılmaz'ı ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hülya Ayyılmaz'ın alkollü olduğu, nişanlısı B.Ö.'nün de olay sırasında evde bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, B.Ö.'nün ifadesine başvurup serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan komşuların herhangi bir ses duymadıkları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay