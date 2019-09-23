Balkondan düşen kadın ağır yaralandı
Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen kadın ağır yaralandı.
Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki apartmanın sekizinci katında yaşayan İngilizce öğretmeni Selma Mühür (48), dengesini kaybederek evinin balkonundan bahçeye düştü.
Yaralanan Mühür, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mühür'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.